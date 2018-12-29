Поведение Джонса вне октагона насторожило главу UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался по поводу поведения американского бойца Джона Джонса.
«Я могу гарантировать вам то, что бой с Гусафссоном будет невероятным. Но не могу гарантировать то, что произойдёт, когда Джонс покинет арену и уедет домой», — сказал Уайт ToFight.
Он добавил, что Джонс — самый разочаровывающий боец, с которым ему приходилось работать.
В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.
Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.
UFC распекли за решение по Джонсу, писал News.ru.