USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,898.42 $
МОСКВА-8°C18:12
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Поведение Джонса вне октагона насторожило главу UFC

Джон Джонс SIMON HASTEGRD/imago sportfotodienst/Global Look Press

Джон Джонс

спорт [ версия для печати ]

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался по поводу поведения американского бойца Джона Джонса.

«Я могу гарантировать вам то, что бой с Гусафссоном будет невероятным. Но не могу гарантировать то, что произойдёт, когда Джонс покинет арену и уедет домой», — сказал Уайт ToFight.

Он добавил, что Джонс — самый разочаровывающий боец, с которым ему приходилось работать.

В крови Джонса был обнаружен анаболический стероид туринабол. Сам он утверждает, что не принимал запрещённых препаратов. За употребление этого препарата в прошлом году спортсмен получил 15-месячную дисквалификацию. Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе.

Несмотря на то, что допинг-тест бойца оказался положительным, UFC не стала отменять поединок, который должен был пройти 29 декабря, между американцем Джоном Джонсоном и шведом Александром Густафссоном. Руководство турнира перенесло бой из Лас-Вегаса в Калифорнию.

UFC распекли за решение по Джонсу, писал News.ru.


#UFC
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
спорт 16:27, 29 декабря 2018
Российские конькобежцы остались без лидера на ЧЕ
спорт 16:16, 29 декабря 2018
Уходу Геркуса удивились в «Локомотиве»
спорт 15:58, 29 декабря 2018
Лебедев понадеялся на Усика
Лента новостей
спорт 18:11
Белорукова осталась без пьедестала на «Тур де Ски»
общество 17:56
ПАО «ИЛ» модернизирует транспортную авиацию РФ
общество 17:56
Кавер на песню «Кабы не было зимы» выложили в Интернет
спорт 17:55
Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»
в мире 17:50
Порошенко расширил морскую зону Украины в два раза
Другие новости
спорт 18:11
Белорукова осталась без пьедестала на «Тур де Ски»
спорт 17:55
Устюгов поскользнулся и проиграл в «Тур де Ски»
спорт 17:47
Туктамышева провела последнюю тренировку в году
спорт 17:22
Роналду не выполнил свою норму по забитым мячам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top