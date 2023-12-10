«Получилось изолировать?»: Макгрегор стоя слушал гимн РФ, реакция в Сети Конор Макгрегор стоя слушал гимн России и аплодировал ему на турнире в ОАЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конор Макгрегор

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил боксерский турнир в ОАЭ. Как боец отреагировал на гимн России, как на это отреагировали в Сети, что боец говорил об РФ?

Как Макгрегор слушал гимн России

Ирландский боец стал гостем турнира «Ночь чемпионов Международной ассоциации бокса (IBA)» в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). На этом мероприятии Макгрегор вручил чемпионский пояс российскому боксеру Альберту Батыргазиеву, который одолел кубинца Ласаро Альвареса в своем первом поединке за профессиональный титул IBA.

Когда заиграл гимн России, гости и участники мероприятия выстроились в ряд перед рингом для его прослушивания. Макгрегор находился в компании российского бойца UFC Петра Яна — экс-чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Ирландец стоя слушал гимн России рядом с Яном. В конце композиции Макгрегор поаплодировал государственному символу Российской Федерации.

Как отреагировали на действия Макгрегора пользователи Сети

Видеозапись, на которой Макгрегор стоя слушает гимн России и аплодирует, опубликовал ряд Telegram-каналов. В большинстве своем пользователи высоко оценили уважительное отношение ирландского бойца к России и ее гражданам.

«Однозначно наш слоняра (наш герой. — NEWS.ru)!» — написал один из комментаторов.

Нашлись и те, кто отреагировал на ситуацию с юмором. В частности, некоторые пользователи вспомнили популярный в русскоязычном сегменте Сети мем.

«Украинцы, что с лицом? Не работает Face-ID?» — иронично написал пользователь в комментарии к соответствующей публикации.

«Ну что, получается изолировать Россию? Как встретили [Владимира] Путина в ОАЭ? Теперь Макгрегор. Ответ очевиден», — высказался один из пользователей.

Фото: Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press Конор Макгрегор

Что говорил Макгрегор о России

Конор неоднократно признавался в уважительном отношении к России и русскому народу. В частности, во время визита в РФ в 2019 году Макгрегор посетил шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где назвал русских «нацией, которая борется».

Об этом боец заявил, комментируя свое фото с российским хоккеистом Александром Овечкиным, которое он подписал фразой «Рукописи на горят».

«Почему я подписал фото „Рукописи не горят“? Мне просто кажется, что это довольно известная цитата в русской культуре, и я хотел показать свое уважение к русскому народу. Вы действительно феноменальные ребята, честные, трудолюбивые. Вы нация, которая борется. Я вас очень уважаю за это. Для меня была большая честь встретиться с Овечкиным и быть гостем Путина (президент России Владимир Путин. — NEWS.ru) на финале мундиаля (чемпионат мира по футболу — 2018 в России — NEWS.ru). Я хотел бы выразить уважение — это большая честь», — сказал ирландец.

В ходе общения с журналистами на организованной букмекерской конторой Parimatch в том же 2019 году Макгрегор рассказал о теплых чувствах к России и Москве.

«Мне так нравится, что я вновь с вами здесь на территории матушки-России. Из России с любовью. И я чувствую эту любовь каждый раз, когда приезжаю в эту прекрасную страну и в этот восхитительный город», — отметил Конор.

Ирландский экс-чемпион UFC напомнил, что первый раз посетил Москву в 2018 году — побывал на финале чемпионата мира по футболу, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Боец подарил президенту бутылку своего виски Proper № 12. Как отметил Макгрегор, это самая первая бутылка алкогольного напитка, которая была произведена. Спортсмен признался, что для него это огромная честь.

«Первая бутылка, которая была произведена, подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу. Для меня честь и привилегия вновь быть здесь и радоваться тому, что люди тоже могут приобрести этот виски», — заявил Макгрегор.

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