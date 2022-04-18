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Спорт

«Поговорим летом»: агент не исключил ухода ведущего форварда «Спартака»

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона не исключил вариант с уходом футболиста
18:52, 19 апреля 2022
«Поговорим летом»: агент не исключил ухода ведущего форварда «Спартака» Шамар Николсон Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press
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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что футболист может покинуть клуб. В интервью газете «Спорт-Экспресс» Портега добавил, что ситуация может проясниться летом.

Возможен ли уход летом? Об этом будем говорить летом. У нас долгосрочный контракт со «Спартаком», — сказал агент.

Также Портега добавил, что Николсон «абсолютно счастлив» в «Спартаке».

26-летний ямайский нападающий перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На его счету шесть голов и одна результативная передача в восьми матчах за красно-белых во всех турнирах.

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