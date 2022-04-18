«Поговорим летом»: агент не исключил ухода ведущего форварда «Спартака»

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Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал о планах по защите титула. Боец смешанных единоборств отметил, что лига пока не предложила ему конкретного варианта для следующего боя.

Сложилась ситуация, что пока у меня соперника нет. Главным претендентом являлся Рустам Керимов, но с ним хочет подраться Шамиль Шахбулатов, и вроде как Рустам дал согласие. Ещё несколько бойцов бросили...