«Поговорим летом»: агент не исключил ухода ведущего форварда «Спартака»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, что футболист может покинуть клуб. В интервью газете «Спорт-Экспресс» Портега добавил, что ситуация может проясниться летом.
Возможен ли уход летом? Об этом будем говорить летом. У нас долгосрочный контракт со «Спартаком», — сказал агент.
Также Портега добавил, что Николсон «абсолютно счастлив» в «Спартаке».
26-летний ямайский нападающий перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На его счету шесть голов и одна результативная передача в восьми матчах за красно-белых во всех турнирах.