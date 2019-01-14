Победы Маррея увековечат

https://news.ru/storage/news/79f3458c6a19435bf9607d0734cfe6af/de3f20ea-8724-43ab-8443-4230705ce16c_850.jpg SOLO/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Энди Маррей

Организаторы Уимблдона рассматривают возможность установки памятной статуи двукратному победителю турнира британцу Энди Маррею. Она может появиться во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, сообщает ВВС.

Такая статуя уже установлена для Фреда Перри — английского теннисиста 1930-х годов, первой ракетки мира в 1934—1936 годах и чемпиона мира по настольному теннису 1929 года, а также победителя 14 турниров Большого шлема, в том числе 8 турниров в одиночном разряде, и первого теннисиста в истории, кто сумел выиграть все четыре турнира Большого шлема.

Ранее Маррей на специальной пресс-конференции объявил, что завершит карьеру не позднее Уимблдона-2019 из-за травмы бедра. По словам теннисиста, он терпит боль уже более 18 месяцев. Операция, которую ему провели в 2018 году, не помогла.

За карьеру Маррей выиграл три турнира серии Большого шлема — US Open 2012 года, Уимблдон 2013 и 2016 годов. Он единственный теннисист в истории, выигравший два золота Олимпийских игр в личном разряде. Британец возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в 2016 году, на конец сезона он оставался лидером.

Сейчас 31-летний Маррей занимает 230-ю строчку мирового рейтинга. В первом круге Открытого чемпионата Австралии британец проиграл в пятисетовом матче испанцу Роберту Баутиста-Агуту.

Маррей рассказал о будущей операции, сообщал News.ru.