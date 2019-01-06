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Принципиальный соперник Устюгова пожалел его

Мартин Йонсруд Сундбю FREDRIK VARFJELL/imago sportfotodienst/Global Look Press

Мартин Йонсруд Сундбю

спорт [ версия для печати ]

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Накануне Устюгов занял 16-е место.

«У русских практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», — цитирует норвежца Sports.ru.

Победил в гонке норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, третье — россиянин Александр Большунов.

Устюгов и норвежец долгое время были принципиальными соперниками. Сундбю был победителем «Тур де Ски» в сезонах-2013/14 и 2016. В 2016-м Устюгов был третьим, а в сезоне-2016/17 — первым, при этом он обошёл Сундбю.

Как писал News.ru, Устюгов не вошёл в 15 лучших на этапе «Тур де Ски».


#лыжи #ТурдеСки
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