Принципиальный соперник Устюгова пожалел его

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Накануне Устюгов занял 16-е место.
«У русских практически нет никакой координации между тренировочными группами. Мне казалось, что бедный Устюгов вообще борется в одиночку», — цитирует норвежца Sports.ru.
Победил в гонке норвежец Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Франческо де Фабиани, третье — россиянин Александр Большунов.
Устюгов и норвежец долгое время были принципиальными соперниками. Сундбю был победителем «Тур де Ски» в сезонах-2013/14 и 2016. В 2016-м Устюгов был третьим, а в сезоне-2016/17 — первым, при этом он обошёл Сундбю.
Как писал News.ru, Устюгов не вошёл в 15 лучших на этапе «Тур де Ски».