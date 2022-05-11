Пловец Рылов отказался оспаривать отстранение за участие в митинге

Евгений Рылов / Фото Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов заявил, что не будет оспаривать свою дисквалификацию, сообщает «Матч ТВ». Ранее Международная федерация плавания (FINA) отстранила российского пловца от соревнований на девять месяцев после его участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа президента!».

Подавать апелляцию на это решение не буду — на неё может уйти от девяти месяцев до года, — сказал Рылов.

Ранее Рылов назвал несправедливым своё отстранение от международных соревнований после участия в митинге-концерте в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!». Он считает, что спортсменов не должны наказывать за поддержку своей страны.