Пловчиха Ищиулова принесла России очередное золото Паралимпиады

Представительница России Виктория Ищиулова победила в плавании вольным стилем на дистанции в 50 метров в рамках Паралимпиады.

Второе место заняла бразильянка Сесилия Кетлен Жеронимо де Араухо, третье - итальянка Ксения Франческа Палаццо.

Ранее сообщалось, что российский пловец Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM9. Он преодолел дистанцию за 2.14,90 минуты. На втором месте остановился австралиец Тимоти Ходжа, на третьем — француз Уго Дидье. Несколько дней назад Андрей Калина взял золото на дистанции 100 метров брассом.

Паралимпиада стартовала 24 августа в Токио. Финальный день соревнований запланирован на 5 сентября. Российские паралимпийцы на данный момент располагаются на третьей строчке в медальном зачёте (83 медали).