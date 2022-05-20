Пловчиха Ефимова показала фрагмент откровенного танца Шестикратная чемпионка мира станцевала на каблуках

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова исполнила откровенный танец на каблуках. Видео было опубликовано на YouTube.

Что-то очень новое для меня. Очень давно хотела, но никогда не было ни времени, ни сил (все уходило в тренировки). Ну и конечно же, компания и офигенный учитель, — написала Ефимова по поводу танца в соцсетях.

30-летняя Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 наград. Ефимова приняла участие в четырёх Олимпиадах, на двух из которых взяла три медали — два серебра и бронзу.

В апреле серебряный призёр Олимпиады-2022 в Пекине Александра Трусова опубликовала в своём Telegram-канале видео танца в стиле стрип-пластики.