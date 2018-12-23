Павлова поведала о слезах в одиночестве на КМ по биатлону

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Евгения Павлова

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями от пропуска этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Спортсменка пропустила этап из-за проблем со здоровьем.

«Здесь мне было тяжело: я плакала в комнате, в лазарете, я живу одна теперь. Не хотела пропускать, хотела бороться. Но решили: лучше пропустим и после Нового года будем наваливать, насколько возможно», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».

Биатлонистка добавила, что заболела в автобусе по дороге из Хохфильцена в Вену.

Юрлова-Перхт попала в десятку на КМ по биатлону, писал News.ru.