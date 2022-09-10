Третий этап Tenzor International Cup 2022 стартовал в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый гоночный день третьего этапа всероссийской серии парусных регат Tenzor International Cup 2022 состоялся 9 сентября на базе подмосковного яхт-клуба Tenzor Sailing Club. В соревнованиях приняли участие два десятка сильнейших парусных команд.

Лидером по первым приходам стала команда Tenzor Sport, выступающая на этом этапе в составе Даниила Одинцова, Александра Андрианова и Михаила Яцуна. Второе и третье места с разницей в один балл в предварительной классификации дня заняли команды «Русские Богатыри» Игоря Рытова и ELF/Hubex Сергея Соболева. Невероятная по накалу и спортивному драйву регата стала самым ярким парусным соревнованием в первый уикенд сентября. Подробнее о мероприятии — в фотоматериале NEWS.ru.