Организаторов Универсиады-2019 обучили английскому языку

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Волонтёры Универсиады-2019

В Красноярске прошёл семинар-практикум по английскому языку для врачей, медицинского персонала и волонтеров-медиков, которые будут задействованы в проведении зимней Универсиады-2019.

По информации пресс-службы турнира, проводила занятия лингвист и переводчик Антонина Клещельская, специально приглашенная из Москвы. В течение двух дней, 19−20 января, обучение прошли около ста человек.

«Для успешной коммуникации с иностранными спортсменами было принято решение провести для красноярских медиков дополнительное обучение английскому языку. В процессе они узнают новые специфические фразы, медицинские термины, освежат те знания, которые уже есть», — сказал руководитель департамента медицинского обслуживания Дирекции Студенческих игр Максим Суворов.

News.ru также сообщал, что делегация экспертов Международной федерации студенческого спорта (FISU) посетила объект Универсиады-2019 в рамках очередного инспекционного визита в Красноярск. Специалисты высоко оценили уровень организации тестового мероприятия по фристайлу и сноуборду и новый кластер «Сопка», где прошли соревнования.