Определились победители Московского марафона

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

18 сентября в Москве прошел главный марафон страны. В забеге приняли участие около 24 тысяч человек, сообщает Sports.ru. Участники Московского марафона вышли на дистанции 10 и 42 км.

Маршрут марафона пролегал по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Московский марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются организацией с 2013 года.

На дистанции 10 километров победу у мужчин одержал Владимир Никитин — 28.11, у женщин — Елена Коробкина (32.06). На дистанции 42 км первым среди мужчин финишировал Искандер Ядгаров (2:14.37), среди женщин — Марина Ковалева (2:29.07).

Ранее сообщалось, что движение в центре столицы ограничат в связи с марафоном.

Московский марафон — крупнейшее российское соревнование по бегу, проводящееся ежегодно с 2013 года. Он состоит из классической марафонской дистанции и забега на 10 км. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители этого вида спорта.