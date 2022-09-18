Движение в центре столицы ограничат в связи с Московским марафоном Движение в центре столицы ограничат 18 сентября в связи с Московским марафоном

Фото: Социальные сети

Движение на центральных улицах и набережных столицы будет ограничено в воскресенье, 18 сентября, в связи с проведением Московского марафона. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения начнут действовать с 07:00.

С этого часа до конца забега будет закрыто движение на улицах Лужники, Тестовская, Мантулинская, на Краснопресненской, Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой набережных.

С 07:30 будет закрыто движение на Красной Пресне улице 1905 года, Крымском Валу, Смоленской улице, Смоленскком, Зубовском и Новинском бульварах.

С 08:00 закроется проезд по Раушской набережной, улицам Балчуг, Большая Ордынка, по Коровьему Валу, на Малом Москворецком мосте, Фрунзенской набережной, в Октябрьском тоннеле и на Садовническом проезде.

В 08:15 движение прекратится на части Бульварно кольца от Большого Устьинского моста до Тверского бульвара, а с 08:45 — на улице Тверской, Моховой, Воздвиженке.

В 09:05 закроется Васильевский спуск, в 09:15 — Кремлевская набережная.

На данных участках с 00:01 18 сентября вступил в действие запрет на парковку.

Московский марафон — крупнейшее российское соревнование по бегу в Москве, проводимое ежегодно с 2013 года. Состоит из классической марафонской дистанции и забега-спутника на 10 км. Входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. В нем могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители этого вида спорта.

Ранее сообщалось, что Российский бегун-любитель Ильяс Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге. Ему было 37 лет. Маленков был заявлен на дистанцию 10 км, ему стало плохо незадолго до финиша. На место прибыла скорая помощь, мужчина скончался в больнице.