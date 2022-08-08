В Екатеринбурге 37-летний бегун скончался во время марафона

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Ильяс Маленков

Российский бегун-любитель Ильяс Маленков скончался во время марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге, сообщает KP.RU. Ему было 37 лет.

Маленков был заявлен на дистанцию 10 км, ему стало плохо незадолго до финиша. На место прибыла скорая помощь, мужчина скончался в больнице. Ситуацию прокомментировал директор забега «Европа — Азия» Андрей Уткин.

У нас все участники получают допуск к забегу только после предоставления медицинской справки. Данный участник получил справку 2 августа. В ней указано «практически здоров». Как мне сообщили, скорая увезла его в стабильном состоянии. Что было дальше и в какой больнице он был, мне неизвестно. У него темп был 5 минут 44 секунды на километр. То есть это любительский уровень, — рассказал Уткин.

2 августа российский легкоатлет Валентин Смирнов, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, рассказал об анонимных доносах на него со стороны Российского антидопингового агентства (РУСАДА).