Она сверхчеловек: японские фанаты поддержали Загитову в конфликте со СМИ

Японское издание The Digest поддержало российскую фигуристку Алину Загитову после скандальной истории с угрозами в адрес российских журналистов.

Ранее журналист издания «Спорт-Экспресс» рассказал, что Загитова в грубой форме потребовала удалить фотографии с ней, сделанные на хоккейном матче. Позже олимпийская чемпионка пожаловалась на нарушение её личных границ.

В публикации The Digest отмечается, что в России есть определённое количество «антипоклонников» Загитовой. С учётом увеличения сфер деятельности олимпийской чемпионки увеличивается и количество критических мнений, говорится в статье.

Терпение Загитовой, возможно, достигло апогея, хотя повышенное внимание — это неизбежная судьба суперизвестной олимпийской чемпионки, — гласит публикация.

В комментариях на Yahoo японские читатели поддержали мнение издания The Digest.

Один из пользователей отметил, что Загитовой нет равных не только по внешнему виду, но и по прекрасному внутреннему миру.

Это по-настоящему сильный спортсмен. Фея и сверхчеловек, — написал пользователь.

Другой пользователь осудил поведение российских СМИ.

Очень плохо так относиться к Загитовой, — отметил пользователь.

Ранее сообщалось, что известный продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала скандал между фигуристкой Алиной Загитовой и журналистом, который произошёл на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и «Металлургом». По её словам, если публичный человек приходит на публичное, тем более спортивное мероприятие, то он должен понимать, что к нему будет приковано большое внимание.