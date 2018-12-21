Одолевшая Загитову японка стала пятой на чемпионате страны

Фигуристка Сатоко Мияхара лидирует после короткой программы на чемпионате Японии (76,76). Второй стала Каори Сакамото (75,65), третьей — Маи Михара (72,88).
Рика Кихира, обыгравшая россиянку Алину Загитову в финале Гран-при, заняла пятое место (68,75).
На чемпионате России, который проходит в Саранске, после исполнения короткой программы Загитова лидирует (80,62). Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).
Как писал News.ru, фигурист понял Медведеву и сравнил ЧР с сырым фаршем.