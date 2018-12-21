Одолевшая Загитову японка стала пятой на чемпионате страны

https://news.ru/storage/news/d041e4db64cdbff67c6c9948b5e06c9d/e048b8c1-1f42-466a-bfcf-ec926f19f0c5_850.jpg Yutaka/AFLO/Global Look Press

Сатоко Мияхара

Фигуристка Сатоко Мияхара лидирует после короткой программы на чемпионате Японии (76,76). Второй стала Каори Сакамото (75,65), третьей — Маи Михара (72,88).

Рика Кихира, обыгравшая россиянку Алину Загитову в финале Гран-при, заняла пятое место (68,75).

На чемпионате России, который проходит в Саранске, после исполнения короткой программы Загитова лидирует (80,62). Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Как писал News.ru, фигурист понял Медведеву и сравнил ЧР с сырым фаршем.