«Нужно искоренять «совок» в себе»: Губерниев обратился к Вяльбе и Майгурову Спортивный комментатор Губерниев призвал спортивных руководителей искоренять «совок» в федерациях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев на фоне разногласий об отсутствии призовых для спортсменов раскритиковал руководителей спортивных федераций. Он заявил, что в первую очередь они должны искоренять «совок» в себе, передает «Р-Спорт».

Хочу пожелать нашим руководителям вот что. Ребята, давайте избавляться от «совка». В советские годы было немало хорошего, мы это знаем: спорт, образование, можно много перечислять. Но «совок» нужно искоренять в себе. И начать нужно Елене Валерьевне с себя, Виктору Майгурову, другим президентам федераций, — заявил Губерниев.

Ранее между Губерниевым и Вяльбе возникли разногласия на фоне слов главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) о том, что средств на призовые для лыжников на внутрироссийских стартах нет, так как нет спонсоров.

Также сообщалось, что Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта. Из 23 кандидатов в совет организации было выбрано только 18, говорится в сообщении на сайте федерации.