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Нурмагомедов просит перенести суд по его делу в Россию

Хабиб Нурмагомедов Сергей Булкин/News.ru

Хабиб Нурмагомедов

спорт [ версия для печати ]

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов попросил руководство организации и её президента Дэйну Уайта перенести слушание Атлетической комиссии штата Невада в Россию. В суде будет рассмотрено дело о драке в октагоне и за его пределами после боя россиянина с ирландцем Конором Макгрегором.

«Перенесите мой суд в Россию», — написал Нурмагомедов в Twitter, обращаясь к Уайту.

Слушание должно было пройти 10 декабря, но было перенесено на 29 января 2019 года. UFC не может повлиять на выбор места заседания суда, так как комиссия не является подведомственной организации.

На данный момент ни Нурмагомедов, ни Макгрегор не могут принимать участие в боях UFC. Спортсмены получили дисквалификацию на неопределённый срок.

Нурмагомедов увидел политику в решении по Джонсу, писал News.ru.


#UFC #ХабибНурмагомедов
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