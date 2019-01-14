Норвежский биатлонист объяснил провал в эстафете

Норвежский биатлонист Хенрик Л’Абе-Лунд прокомментировал своё выступление в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Он бежал финальный этап гонки.
«Я подвёл команду. Мне передали эстафету, когда мы находились на отличной позиции, претендовали на подиум. Я же своей стрельбой всё испортил», — приводит слова Л’Абе-Лунда NRK.
Норвежец заметил, что у него ещё есть шанс попасть в команду на чемпионат мира, хотя это и было плохое выступление.
Биатлонист принял эстафету третьим, но финишировал лишь седьмым. Он допустил семь промахов на дистанции.
Золото в эстафете выиграли россияне, второе место заняли французы, третье — австрийцы.
Как писал News.ru, тренер рассказал о болезни лидера сборной по биатлону.