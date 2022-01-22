Нганну победил Гана в поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

В США завершился турнир UFC 270. В главном событии вечера чемпион организации Фрэнсис Нганну победил временного чемпиона Сирила Гана. Победа действующему обладателю титула досталась единогласным судейским решением.

Бой двух французских бойцов был рассчитан на пять раундов и прошёл всю дистанцию. Начало встречи было за претендентом, который в стойке оказался точнее оппонента. С третьего раунда Нганну стал использовать навыки борьбы. Чемпион совершил несколько переводов, которые позволили ему одержать победу на судейских записках: 48-47, 48-47, 49-46.

Таким образом, теперь на счету 35-летнего Нганну 17 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Он одержал шестую победу подряд. 31-летний Ган потерпел первое поражение при десяти победах в ММА.

Ранее Саид Нурмагомедов удушающим приёмом победил Коди Стэманна. 29-летний россиянин одержал 15-ю победу в карьере при двух поражениях.