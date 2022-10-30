Непомнящий обыграл Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

Фото: Malte Ossowski / SvenSimon / Global Look Press

Российский шахматист Ян Непомнящий в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера обыграл норвежца Магнуса Карлсена со счетом по партиям 3:1, пишут «Известия». Следующим соперником российского шахматиста станет американец Хикару Накамура. Отмечается, что турнир проходит в столице Исландии.

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера. Счет по партиям — 3:1 в пользу российского шахматиста, — сказано в публикации.

Призовой фонд чемпионата составляет $400 тысяч.

Школьница Яна Жапова из Забайкалья ранее вошла в десятку сильнейших шахматисток страны, поделив 4–7-е места на чемпионате России по быстрым шахматам среди 115 участников. Также ей вручили приз за лучший результат среди спортсменок 2008 года рождения и моложе. Известно, что турниры, в которых принимала участие Жапова, проходили по швейцарской системе в 11 туров, с контролем времени 15+10. Школьница набрала 8 очков из 11, одержав шесть побед, четыре ничьих и проиграв лишь один раз. Ранее Федерация шахмат России присвоила Яне Жаповой звание мастера ФИДЕ. 14-летняя школьница стала первой обладательницей этого международного звания в регионе.