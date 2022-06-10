Непомнящий об очередной тренерской отставке в «Спартаке»: «это своя кухня»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Паоло Ваноли

Российский футбольный тренер, экс-наставник «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru отреагировал на уход тренера Паоло Ваноли из московского «Спартака». Он считает отставку итальянца ожидаемой. Сам собеседник не смог кого-то порекомендовать «Спартаку», потому что это «невозможно по определению».

В «Спартак» кого-то рекомендовать невозможно по определению. «Спартак» — это «Спартак», это своя кухня, — отметил тренер.

В то же время Непомнящий полагает, что клубу нужен российский специалист.

Я считаю, что учитывая нынешнюю ситуацию, во все наши клубы нужны российские тренеры. Это такой шанс проверить, что из себя представляет российская тренерская школа, — подытожил Непомнящий.

9 июня Паоло Ваноли покинул пост главного тренера «Спартака». Руководство футбольного клуба и уже бывший тренер достигли договоренности о расторжении действующего контракта. Итальянец возглавил команду в декабре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления ещё на год​​​. Под его руководством «красно-белые» 29 мая обыграли «Динамо» со счётом 2:1 и впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.