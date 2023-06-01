Гроссмейстер Сергей Карякин отказался от приглашения Международной шахматной федерации (FIDE) выступить на Кубке мира. Почему шахматист пропустит турнир, который пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку, какими будут последствия и как отреагировали на решение Карякина российские болельщики — в материале NEWS.ru.
Должны быть честь и достоинство
Позиция Карякина о выступлении на международных турнирах без флага и гимна хорошо известна. В интервью NEWS.ru он выразил уверенность, что мог бы повлиять в этом вопросе на Владимира Путина. Ранее президент поддержал участие российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Я считаю, что атлеты не должны выступать без флага и гимна. Должны быть честь и достоинство. На двух предыдущих Олимпиадах выступали [в нейтральном статусе], и Путин это поддерживал? Ну, во-первых, я не знаю, как Владимиру Владимировичу доносили информацию, кто ему доносил эту информацию и почему именно он так сказал. Я бы с удовольствием с ним пообщался на эту тему. Мне кажется, что он вполне мог бы изменить свое мнение», — говорил Карякин в апреле.
«Хочу услышать гимн России»
Сергей объяснил отказ от участия в Кубке мира в 2023 году нежеланием выступать в нейтральном статусе.
«Дорогие друзья, я получил приглашение от FIDE на участие в Кубке мира. Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе. Я не раз очень успешно там выступал. В предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России. Соответственно, я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал», — заявил Карякин в видеообращении в Telegram.
Карякин квалифицировался на Кубок мира по шахматам по итогам турнира 2021 года. Гроссмейстер должен подтвердить свое намерение участвовать до 2 июня. Российские шахматисты, согласно правилам FIDE, смогут сыграть на турнире, который пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа, только в нейтральном статусе.
Карякин попросил россиян о поддержке
Сергей Карякин попросил подписчиков в Telegram поддержать его и высказать свои мнения.
«Проголосуйте, как правильно поступить», — добавил гроссмейстер.
На момент написания в голосовании приняло участие девять тысяч человек — 90% поддержали решение Карякина.
- «Все равно нужно играть, должна быть игровая практика».
- «Мы и так тебя ценим. Особенно, когда ты не выступаешь там, как какой-то безродный».
- «Нужно выступить без флага, а на награждении поднять его и спеть гимн!»
- «Сергей, все прекрасно понимают Вашу значимость для спорта. Но прогибаться перед клоунами нельзя. Если уж Вы прогнетесь — кому тогда верить?!»
- «Серега, играй! Мы все знаем, какой ты патриот нашей страны!»
- «Без флага и гимна выступают только рабы, поэтому нет!»
- «Серег, такие мероприятия не каждый день проходят! Все и так знают, что ты русский. Комментаторы на трансляциях будут говорить, что ты русский. Престиж страны не пострадает, а в случае успеха даже прирастет! Так что вперед! Чем больше наших, тем лучше!»
- «Все страны мира знают, что под нейтральным флагом выступают россияне и белорусы, поэтому это то же самое, что выйти под своим флагом. Мир должен знать наших спортсменов. Если не выступать, то вроде и спортсменов нет в России».
Последствия пропуска Кубка мира
Что будет, если Карякин не изменит своего решения об отказе от участия в Кубке мира? Его будут и дальше приглашать на соревнования FIDE? На этот вопрос NEWS.ru ответил менеджер Сергея, Кирилл Зангалис.
«Последствий мы знать не можем. Человек волен поступать так, как ему позволяют совесть и отношение к Родине. Но если это билет в один конец, то это касается не только Сергея, но и российского спорта в целом. Я не думаю, что российские спортсмены все поголовно будут выполнять унизительные требования МОК про нейтральный статус и участие в международных соревнованиях», — сказал Зангалис.
Правила шахматных соревнований говорят о том, что в случае отказа от участия в Кубке мира — 2023 Карякин не получит приглашения на следующий аналогичный турнир в 2025 году. В 2021-м в Сочи Сергей занял второе место, опередив гроссмейстера Магнуса Карслена (16-й чемпион мира, данный результат и обеспечил ему право на участие в этом сезоне.
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