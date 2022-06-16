«Не надо было снимать»: первый тренер Трусовой об истерике фигуристки на ОИ Первый тренер Трусовой заявила, что эмоции Трусовой на Олимпиаде-2022 не нужно было снимать

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Александра Трусова (ОКР, серебряная медаль)

Ольга Шевцова, первый тренер российской фигуристки Александры Трусовой, высказалась об истерике бывшей подопечной на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает Sport24. По словам специалиста, журналистам не стоило снимать спортсменку сразу после объявления оценок в женском одиночном турнире.

Думаю, это ошибка журналистов. Потому что, во-первых, она все равно ребенок, она физически, эмоционально истощена была. Любой человек ожидает от своего выступления самого лучшего, и, когда ты выполнил поставленную задачу, всегда ждешь адекватного результата. Я думаю, это всплеск ее эмоций, — заявила Шевцова.

В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.

9 июня Трусова выступила на Неделе легкой атлетики в Москве и прыгнула в длину на 4,19 метра, что соответствует второму юношескому разряду. Фигуристка заняла последнее место среди участниц.