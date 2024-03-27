Названы участники чемпионата Европы по футболу 2024 года Участниками чемпионата Европы по футболу 2024 года стали Грузия, Дания и Польша

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO

Пресс-служба чемпионата Европы по футболу опубликовала список участников состязания в 2024 году. По результатам жеребьевки в группе А сыграют сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Группу В составили команды Испании, Хорватии, Италии и Албании. В группу С попали сборные Словении, Дании, Сербии и Англии.

Квартет D сформировали команды Польши, Нидерландов, Австрии и Франции. Е — бельгийцы, словаки, румыны и украинцы. В группу F попали сборные Турции, Грузии, Португалии и Чехии.

Ранее сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Команда сыграет на чемпионате в четвертый раз подряд. Голами отметились Виктор Цыганков на 54-ой минуте и Михаил Мудрик на 84-ой. Сборная на чемпионате сыграет в группе Е: соперниками команды станут сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

До этого сборная Грузии обошла команду Греции в финальном матче плей-офф и впервые в истории получила право принять участие в чемпионате Европы. Встреча прошла в Тбилиси. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. Сборная Грузии на чемпионате Европы сыграет в группе F, они сразится за победу с командами сборных Турции, Чехии и Португалии.