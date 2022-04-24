Названа сумма, за которую «Уфа» готова продать лучшего бомбардира РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» не исключает продажу лучшего нападающего клуба Гамида Агаларова после окончания сезона, но клуб из Башкортостана стремится заработать на уходе футболиста серьёзные деньги, сообщает Metaratings.ru. По информации издания, «Уфа» намерена выручить с продажи футболиста до €12 млн.

Руководство «Уфы» планирует в летнее трансферное окно выручить с возможной продажи <...> не менее 10–12 миллионов евро, — сообщает портал.

21-летний уроженец Махачкалы в нынешнем сезоне провёл за команду 27 матчей во всех турнирах и забил 17 голов. С этим показателем он является лучшим бомбардиром Российской футбольной премьер лиги (РПЛ).

Отметим, что это уже третий сезон Агаларова в сильнейшем дивизионе России. В предыдущие сезоны нападающий голами не отличался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 миллиона.

Ранее Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стала меньше на €10 млн. На данный момент за переход игрока в другой клуб будет заплачено €35 млн.