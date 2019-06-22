Краков, Польша Фото: pixabay.com

Польский Краков примет III Европейские игры 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), данное решение было принято представителями 50 европейских национальных комитетов.

II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.

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