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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сделал заявление о премировании сборной России на предстоящих Европейских играх в Минске.

ОКР не занимается премированием. Этот вопрос в большей степени в ведении Минспорта и различных фондов, но надеюсь, что спортсмены будут награждены, — цитирует функционера Team Russia. II Европейские игры —...