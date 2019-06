Как сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), данное решение было принято представителями 50 европейских национальных комитетов.

The 50 European NOCs officially voted by raise of hands the election of #Poland as the host of #EuropeanGames2023 pic.twitter.com/UG84hn15h6