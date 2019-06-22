Польский Краков примет III Европейские игры 2023 года.
Как сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), данное решение было принято представителями 50 европейских национальных комитетов.
The 50 European NOCs officially voted by raise of hands the election of— EurOlympic (@EOCmedia)
#Polandas the host of #EuropeanGames2023 pic.twitter.com/UG84hn15h6 22 июня 2019 г.
II Европейские игры — 2019 проходят в столице Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года. Там будет разыграно 199 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал о тщательном допинг-тестировании российских спортсменов, отправляющихся на Европейские игры, ранее писал News.ru.