Названа дата слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS

https://static.news.ru/photo/f12006be-ae69-483e-a089-92f735c90610_660.jpg Фото: Global Look Press/Petter Arvidson

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил даты рассмотрения спора по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Слушания по данному делу запланированы на 2–5 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Как сообщал NEWS.ru, WADA 30 апреля объявило о завершении расследования манипуляций с допинг-пробами в Московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.