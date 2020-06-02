Спорт

Названа дата слушания по делу WADA и РУСАДА в CAS

18:20, 02 июня 2020
Фото: Global Look Press/Petter Arvidson

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил даты рассмотрения спора по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Слушания по данному делу запланированы на 2–5 ноября, сообщает пресс-служба CAS.

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. При этом «чистым» спортсменам из России позволили выступать в нейтральном статусе.

Как сообщал NEWS.ru, WADA 30 апреля объявило о завершении расследования манипуляций с допинг-пробами в Московской лаборатории. Результаты расследования переданы 28 международным федерациям.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях