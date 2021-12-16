Навка назвала мужа Заворотнюк фигуриста Чернышёва «безумно преданным»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о своём коллеге фигуристе Петре Чернышёве, который является супругом актрисы Анастасии Заворотнюк. В разговоре с журналистами издания Teleprogramma.pro спортсменка назвала коллегу «безумно преданным» человеком.

Журналисты поинтересовались, почему в качестве партнёра Навка выбирает именно мужа Заворотнюк. На это фигуристка ответила, что на льду очень важно чувствовать партнёра-мужчину, так как в партиях именно ему отводится лидирующая позиция.

Девушка должна чувствовать себя за ним как за каменной стеной во всех смыслах слова. Пётр — творческий человек, безумно преданный, — сказала чемпионка.

Она добавила, что помимо этого с Чернышёвым легко работать. Она также назвала его настоящим другом.

Информация о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк обнаружили опухоль головного мозга, появилась в 2019 году. Всё это время звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходит лечение. Летом этого года СМИ сообщили, что у актрисы ухудшилось состояние, но родные Заворотнюк никак не отреагировали на это сообщение.

Ранее дочь Заворотнюк Анна рассказала о состоянии матери на своей странице. По её словам, актриса — настоящий боец, поэтому она справится со своей болезнью.