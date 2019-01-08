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Насукава принял вызов Макгрегора

Tenshin Nasukawa/Facebook

спорт [ версия для печати ]

Японский кикбоксёр Теншин Насукава принял вызов от экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Уважаемый господин Макгрегор. Большое спасибо, что запомнили моё имя. Для меня большая честь, что даже Вы хотите подраться подраться со мной», — написал Насукава на своей странице в Twitter.

Японский спортсмен отметил, что бой должен пройти по правилам кикбоксинга и в его весовой категории (до 58 кг).

В последнем поединке Теншин Насукава досрочно уступил бывшему чемпиону мира по боксу американцу Флойду Мейвезеру. Поединок носил выставочный характер и проходил по правилам бокса. Японец трижды побывал в нокдауне, после чего его секунданты приняли решение остановить поединок. 

News.ru ранее сообщал, что американский боксёр Флойд Мейвезер поддержал японского кикбоксёра Теншина Насукаву.


#бокс #КонорМакГрегор #UFC #ТеншинНасукава
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