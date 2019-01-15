Рупольдинг покажет силу российского биатлона

https://news.ru/storage/news/ef459d28b838b254a428007e2be2f698/c41d23ad-688e-47ad-94f9-b39d4e3af05f_850.jpg Денис Костюченко/РИА Новости

Как бы яркий праздник Оберхофа не сменился серыми буднями

Из-за погоды старт пятого этапа Кубка мира по биатлону перенесён на 17 января. Пауза между счастливым Оберхофом и грядущим Рупольдингом, таким образом, составит три дня. Второй немецкий этап кряду должен ответить на ключевой вопрос: что это, чёрт возьми, было — краткосрочное озарение или долгожданное возвращение.

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Награды обрели места на полках учёта достижений, все дежурные слова сказаны, кто как хотел, так и интерпретировал выступление в Оберхофе. Лучшее за последние годы — со времен Антерсельвы-2016. В эйфории или без оной — абсолютно не важно. У этой победы, как обычно бывает, много отцов, дядек и иных родственников.

Со дня, когда сборная выстрелила золотым дуплетом в Оберхофе, мы узнали, что успех этот — следствие реформ президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, мудрости тренерского штаба во главе с Анатолием Хованцевым, плод стрелковой работы Леонида Гурьева и качественного сервиса… Кого там ещё, кроме родителей, принято хвалить в моменты триумфа?

Для ясности: ничего против нахлынувшего славословия не имею. Просто хотелось бы зафиксировать это сейчас — в пиковый момент сезона. Чтобы понимать, с кого спрашивать, когда настанет время перевода стрелок с себя любимых, а об Оберхофе будут вспоминать с ностальгией и тоской в глазах.

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Основное наследие Оберхофа — подзабытое пьянящее чувство успеха, которое биатлонистов давно не посещало и которым с начала сезона принялся баловаться Саша Логинов. Эффект оказался тем сильнее, что был неожиданным и непрогнозируемым. Абсолютно — от слова «совсем».

Обычно после новогодних каникул сборная России не сразу возвращается в рабочее состояние. На раскачку иной раз уходил весь январь. Чего далеко за примерами ходить: в прошлом сезоне за три этапа Кубка мира взяли всего две бронзы. Да и перед эстафетами Оберхофа-2019 поводов к благодушию было немного.

Женскую эстафету бежали сразу три дебютантки. Но если для Евгении Павловой и Маргариты Васильевой этапы Кубка мира уже не в диковинку, то Лариса Куклина вообще проводила на столь серьёзном уровне первую в карьере гонку. А наличие Максима Цветкова в составе мужской команды, знаю, у многих вызвало ироничную ухмылку. Но они, честь им и хвала, справились. Та же Куклина в стойке закрыла пять мишеней за 24 секунды. Кто помнит, в каких погодных условиях, оценит.

Стрельба, по общему признанию, стала основным залогом побед. На две эстафеты — ни одного штрафного круга и всего 14 дополнительных патронов: по два — у Васильевой и Малышко, по три — у Павловой и Юрловой-Перхт, четыре — у Логинова. Вовсе без них отработали Куклина — у женщин и Цветков с Гараничевым — у мужчин. И это — несмотря на многочисленные сбивающие факторы — ветер, снег, дождь.

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Теперь поди пойми — прыгнули ли биатлонисты выше головы или просто явили свой уровень. Тренерский штаб устами Артёма Истомина уверяет, что ни то и ни другое. Мол, никто из наших спортсменов даже не вышел на пик формы, а состояние большинства — далеко не идеальное. Это касается — внимание! — и Саши Логинова.

А раз так, и у сборной, кого ни возьми на пробу, ещё есть внутренние резервы, то у нас есть все основания ожидать, что Рупольдинг не станет серыми буднями после яркого праздника Оберхофа. К тому же все герои Оберхофа — в наличии. Лишь у женщин Валерию Васнецову сменила Анастасия Морозова, которую тренерский штаб давно приметил за скорость и наконец попробует в Рупольдинге.

К пятому этапу Кубка мира сборная подходит, задрав планку наших ожиданий. Но это рядовым болельщикам эйфория простительна. Главное, чтобы в российской биатлонной семье, о которой снова заговорили после Оберхофа, обошлись без головокружения от успехов. Прописную в спорте истину ещё никто не отменял: забраться на вершину трудно, но труднее удержаться.

Давайте откровенно: любой мало-мальски достойный откат будет принят с пониманием, но оглушительного провала и полёта кубарем с завоёванных позиций сборной не простят. Слишком резкий будет контраст. Та же общественность просто не поймёт и уж точно не примет.

Вот тогда маятник качнётся в другую сторону: биатлонистов сотрут в порошок с тем же рвением, что и превозносили. Как это было в 2016 году, когда после Антерсельвы, где в шести гонках взяли семь наград, последовал безмедальный чемпионат мира в Хольменколлене — самый провальный в отечественной истории.

Не приведи Господи.