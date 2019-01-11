Наказанный за допинг Крушельницкий сдался

https://news.ru/storage/news/6b8af52f78b96cbbc9651899c46035a1/6e0f535c-7a3f-41de-8935-725d6d99ea5b_850.jpg Петр Ковалев/ТАСС

Александр Крушельницкий

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий отказался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на дисквалификацию по делу о нарушении им антидопинговых правил, хотя ранее был настроен это сделать.

О решении спортсмена ТАСС сообщил агент Крушельницкого Андрей Митьков. За подачу апелляции спортсмен должен был заплатить 1 тысячу швейцарских франков (68 тысяч рублей). Это обязательная процедура для начала рассмотрения дела.

Появилась информация, что Крушельницкий начал поиски этих денег, а Федерация кёрлинга России пообещала оказать ему помощь. Однако позже спортсмен отказался от оспаривания дисквалификации в суде.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане кёрлингист сдал положительную допинг-пробу. В его крови обнаружили запрещённый мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.

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