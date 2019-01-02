Надаль травмировался и отказался от борьбы

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Рафаэль Надаль

Испанец Рафаэль Надаль из-за растяжения мышц бедра принял решение сняться с теннисного турнира в Брисбене.

Во втором круге Надаль должен был сыграть с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

В прошедшем сезоне испанец выиграл один из мэйджоров — «Ролан Гаррос», а также турниры в Монте-Карло, Барселоне, Риме и Торонто.

Надаль за карьеру одержал 17 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, в том числе рекордные 11 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Испанец — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Как писал News.ru, китаянка получила травму и дала Шараповой победить.