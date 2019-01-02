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Китаянка получила травму и дала Шараповой победить

Lev Radin/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в китайском Шэньчжене.

В матче второго раунда ее соперница китаянка Ван Синьюй отказалась продолжать борьбу при счете 6:7(4:7), 5:2. Теннисистка получила травму ноги. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В следующем круге бывшую первую ракетку мира будет ждать белоруска Арина Соболенко.

Шарапова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 29-е место.

В активе Шараповой пять побед на турнирах серии «Большого шлема» и серебро Олимпиады в Лондоне-2012. В 2016 году она получила 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В начале 2017 года теннисистка вернулась на корт.

Как писал News.ru, Кафельников отказался считать Шарапову россиянкой.


#теннис #МарияШарапова
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