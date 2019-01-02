Китаянка получила травму и дала Шараповой победить

https://news.ru/storage/news/ff8abb61aff5d776d38b82e69ebc9ff3/af8c9087-8f5c-4cc7-b274-a85214755343_850.jpg Lev Radin/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в третий круг турнира в китайском Шэньчжене.

В матче второго раунда ее соперница китаянка Ван Синьюй отказалась продолжать борьбу при счете 6:7(4:7), 5:2. Теннисистка получила травму ноги. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

В следующем круге бывшую первую ракетку мира будет ждать белоруска Арина Соболенко.

Шарапова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 29-е место.

В активе Шараповой пять побед на турнирах серии «Большого шлема» и серебро Олимпиады в Лондоне-2012. В 2016 году она получила 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония. В начале 2017 года теннисистка вернулась на корт.

Как писал News.ru, Кафельников отказался считать Шарапову россиянкой.