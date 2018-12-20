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Надаль отдал миллион евро пострадавшим в наводнении

Clara Margais/dpa/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пожертвовал €1 млн на помощь пострадавшим от наводнения на Майорке 9 октября 2018 года. Теннисист — уроженец острова.

В октябре он участвовал в ликвидации последствий стихии, сообщает Marca.

Наводнение на Майорке случилось в ночь с 9 на 10 октября. В результате него погибло 10 человек, были повреждены несколько сотен домов.

За карьеру Надаль одержал 17 побед на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (на данный момент это является вторым результатом в истории тенниса среди мужчин-профессионалов), в том числе рекордные 11 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Испанец — обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.

Как писал News.ru, Шарапова рассказала о выборе между Россией и США.


#теннис #наводнение #рафаэльнадаль
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