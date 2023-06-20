«Можем удивить»: Билялетдинов объяснил успех сборной России на ЕВРО 2008 Экс-игрок сборной России Билялетдинов объяснил успех на ЕВРО 2008

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Сборная России перед началом матча чемпионата Европы 2008 по футболу между сборными России и Швеции

Перед чемпионатом Европы по футболу 2008 года, который прошел в Австрии и Швейцарии, у сборной России подобралось сильное поколение футболистов, игроки национальной команды понимали, что обладают сильным и сыгранным составом, заявил NEWS.ru бывший игрок «Локомотива» и «Спартака», экс-футболист сборной России, участник ЕВРО 2008 Динияр Билялетдинов. По его словам, футболистам сборной России не хотелось быть мальчиками для битья. Игроки и тренерский штаб понимали, что могут удивить любого соперника.

Мы на флажке вышли на тот чемпионат. Надо было показать, на что способны. Поколение действительно было сильное. Мальчиками для битья не хотели быть. Плюс фактор тренера, который нас постоянно мотивировал, да и вообще весь тренерский штаб: Гус Хиддинк, Александр Бородюк, Игорь Корнеев. Они напоминали нам о том, что мы достаточно сыграны и можем удивить любого соперника, — сказал Билялетдинов.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата, которого Квинси ударил ножом при свидетелях. Прокуратура Нидерландов просила для спортсмена два года заключения. Однако с нападающего были сняты обвинения в покушении на убийство, в его действиях усмотрели лишь попытки нанести тяжкие телесные повреждения.