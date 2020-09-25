МОК и оргкомитет «Токио-2020» одобрили план Игр в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/7dd4ee3e-ff49-11ea-9731-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyitonglian/Global Look Press

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио одобрили пакет мер, делающих возможными Игры в условиях пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), передаёт пресс-служба МОК.

Сначала организаторы соревнований сократят персонал, задействованный в обеспечении состязаний, оптимизируют услуги по передвижению, а также контроль активности зрителей во время турниров. Профилактику COVID-19 сгруппируют на семь блоков: ограничение передвижения, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, контроль над продовольствием, тестирование и выявление новых случаев заражения COVID-19, информационное оповещение о выявленных инфицированных и вакцинация.

МОК и оргкомитет Игр в конце марта 2020 года сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии. До этого глава оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции обвиняемых в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их вина не была доказана.

Вилухина сохранит серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. Суд отменил для неё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Таким образом, Россия лишилась серебряной медали в женской эстафете, заработанной на Олимпиаде в Сочи.