CAS оправдал российских биатлонисток Романову и Вилухину

https://static.news.ru/photo/264ccb5e-fe69-11ea-823c-fa163e074e61_660.jpg Ольга Вилухина Фото: Ligang/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляции обвиняемых в нарушении антидопинговых правил российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Их вина не была доказана.

Комиссия пришла к выводу, что ни одно из действий, предположительно совершённых этими двумя спортсменами, не было доказано, кроме простого подозрения в возможном нарушении антидопинговых правил, — говорится в релизе.

Как передаёт пресс-служба CAS, Вилухина сохранит серебряную медаль, завоёванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке. Апелляция Ольги Зайцевой была удовлетворена частично. Суд отменил для неё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх. Таким образом, Россия лишилась серебряной медали в женской эстафете, заработанной на Олимпиаде в Сочи.

Ранее сообщалось, что подпись бывшего директора столичной антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями о российских биатлонистках является подделкой. К такому выводу пришли эксперты немецкого издания Der Spiegel, изучив автограф Родченкова по допинговым делам Ольги Зайцевой, Яны Романовой, Ольги Вилухиной, писал NEWS.ru.

В конце 2017 года Зайцева, Романова и Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Результаты, полученные на Олимпиаде 2014 года в Сочи, были аннулированы.