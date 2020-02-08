Арман Дюплантис, 20-летний спортсмен из Швеции, преодолел планку высотой 6 метров 17 сантиметров.
Прошлый мировой рекорд принадлежит французу Рено Лавиллени, в 2014 году ему удалось прыгнуть на 6,16 метра. Дюплантис рассказал, что мечтал о таком спортивном достижении с трёх лет,
Как писал NEWS.ru ранее, российские игуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили после короткой программы на чемпионате Европы в Австрии 82,34 балла, что является новым мировым рекордом по набранным баллам в короткой программе.
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