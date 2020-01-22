https://static.news.ru/photo/34dd7930-3d6b-11ea-8c9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы на Чемпионате Европы в Австрии.

За своё выступление спортсмены получили 82,34 балла, что является новым мировым рекордом по набранным баллам в короткой программе. Вторую позицию заняли россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с 74,92 баллами, а на третьем месте расположились также фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов с 73,50 баллами.

Как писал NEWS.ru ранее, россиянин Дмитрий Алиев занимает вторую строчку после короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.