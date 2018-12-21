Минспорт огласил размер премий за медали Игр-2020

https://news.ru/storage/news/317ad5461ed1b1cc502b7655a4f2ddc9/c76ed2b1-cbe8-4c84-9a54-7ae6fe507d9e_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

На расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ были названы суммы вознаграждений, которые спортсмены национальной команды получат за медали Олимпийских игр — 2020.

За золото атлет получит 4 млн рублей. Серебряная награда сделает спортсмена богаче на 2,5 млн, а бронза — на 1,7.

«Спортсмены получают призовые от регионов, своих федераций, международных федераций, от государства. Главное, что наши спортсмены выступают не за деньги. А за спортивные звания и победы», — передаёт слова министра спорта РФ Павла Колобкова корреспондент News.ru.

Ранее News.ru писал, что Министерство спорта РФ подвело итоги года.