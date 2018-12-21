Минспорт огласил размер премий за медали Игр-2020

На расширенном заседании коллегии Министерства спорта РФ были названы суммы вознаграждений, которые спортсмены национальной команды получат за медали Олимпийских игр — 2020.
За золото атлет получит 4 млн рублей. Серебряная награда сделает спортсмена богаче на 2,5 млн, а бронза — на 1,7.
«Спортсмены получают призовые от регионов, своих федераций, международных федераций, от государства. Главное, что наши спортсмены выступают не за деньги. А за спортивные звания и победы», — передаёт слова министра спорта РФ Павла Колобкова корреспондент News.ru.
Ранее News.ru писал, что Министерство спорта РФ подвело итоги года.