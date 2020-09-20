Министр спорта РФ: негативной реакции от WADA на уход Гануса из РУСАДА нет

https://static.news.ru/photo/1d15143e-fb52-11ea-8e26-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не продемонстрировало негативной реакции на увольнение Юрия Гануса с поста гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Мы напрямую не взаимодействуем с WADA, я имею в виду Министерство спорта. Негативной реакции нет, есть внимательная, осторожная и, на мой взгляд, уважительная позиция WADA по решению, которое приняло собрание учредителей РУСАДА, — рассказал министр.

По его словам, со стороны WADA идёт профессиональный диалог.

Но, как я уже говорил, для нас важно, чтобы работа не стала менее профессиональной и отношения с WADA с обеих сторон выстраивались на принципах соблюдения норм, требований, уважения, — цитирует ТАСС Матыцина.

28 августа общее собрание учредителей РУСАДА рассмотрело рекомендацию наблюдательного совета организации и приняло решение уволить Юрия Гануса.

Ганус возглавил РУСАДА 31 августа 2017 года. Его кандидатура была согласована с WADA. Он не раз делал громкие заявления о проблемах с допингом в России, в том числе жёстко критиковал бывшее руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На фоне возможного отстранения России от Олимпийских игр 2021 года в Токио наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу по результатам аудита, выявившего нарушения в деятельности руководства организации.

Как ранее писал NEWS.ru, WADA выразило обеспокоенность обстоятельствами увольнения Гануса и подчеркнуло важность того, чтобы РУСАДА оставалось независимым органом.