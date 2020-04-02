Министерство спорта РФ планирует перевести УТЦ «Новогорск» на особый режим

Министерство спорта России сообщило о планах касательно учебно-тренировочного центра «Новогорск». Недавно в нём был выявлен спортсмен с коронавирусом.
Ведомство рассматривает вопрос о переводе центра на закрытый режим работы. На данный момент прекращены все тренировочные мероприятия и проведена дизенфекция помещений. Все спортсмены отправлены домой на самоизоляцию. Однако на базе осталась российская сборная по художественной гимнастике.
Каждый член команды находится в отдельном помещении. Ежедневно за ними наблюдают медики.
Как ранее писал NEWS.ru, министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что ведомство принимает все необходимые меры по защите российских спортсменов от коронавируса.
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