Министерство спорта РФ планирует перевести УТЦ «Новогорск» на особый режим

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Министерство спорта России сообщило о планах касательно учебно-тренировочного центра «Новогорск». Недавно в нём был выявлен спортсмен с коронавирусом.

Ведомство рассматривает вопрос о переводе центра на закрытый режим работы. На данный момент прекращены все тренировочные мероприятия и проведена дизенфекция помещений. Все спортсмены отправлены домой на самоизоляцию. Однако на базе осталась российская сборная по художественной гимнастике.

Каждый член команды находится в отдельном помещении. Ежедневно за ними наблюдают медики.

Как ранее писал NEWS.ru, министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что ведомство принимает все необходимые меры по защите российских спортсменов от коронавируса.