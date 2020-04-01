Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 1 июня

https://static.news.ru/photo/ef3da91c-744d-11ea-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mario Stiehl /www.imago-images.de/Global Look Press

Пандемия коронавируса стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI). Информацию об этом распространила пресс-служба организации.

Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд.

UCI и заинтересованные стороны единогласно приняли решение продлить приостановку соревнований по велоспорту до 1 июня 2020 года, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что на этот период выпадает международная велогонка «Пять колец Москвы», которая была запланирована с 1 по 5 мая.

Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых Тиррено — Адриатико (Tirreno — Adriatico), Милан — Сан-Ремо, «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.