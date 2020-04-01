Международный союз велосипедистов отменил соревнования до 1 июня

Пандемия коронавируса стала причиной отмены соревнований Международного союза велосипедистов (UCI). Информацию об этом распространила пресс-служба организации.
Решение было принято на совещании с участием функционеров UCI, организаторов соревнований, велогонщиков и представителей команд.
UCI и заинтересованные стороны единогласно приняли решение продлить приостановку соревнований по велоспорту до 1 июня 2020 года, —
цитируетсообщение ТАСС.
Отмечается, что на этот период выпадает международная велогонка «Пять колец Москвы», которая была запланирована с 1 по 5 мая.
Ранее были отменены велогонки Мирового тура, среди которых Тиррено — Адриатико (Tirreno — Adriatico), Милан — Сан-Ремо, «Страде Бьянке» и другие, писал NEWS.ru.
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