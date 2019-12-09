https://static.news.ru/photo/b387e88c-1a8a-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный паралимпийский комитет (МПК) назвал действия российской стороны подрывами принципов честного и чистого спорта. Организация признала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

МПК признаёт сегодняшнее решение исполкома WADA. Ответственные за манипулирование данными Московской лаборатории до того, как они были переданы WADA, похоже, сделали всё возможное, чтобы подорвать принципы честного и чистого спорта, принципы, которые поддерживает и придерживается весь остальной спортивный мир, — сообщает пресс-служба МПК.

Также отмечается, что комитет не будет предпринимать каких-либо действий до того, как будет принято окончательное решение. Такое заявление связано с международным стандартом WADA по соблюдению кодекса.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент WADA Линда Хеллеланд требовала более жёстких санкций для России. Она призывала к полной дисквалификации страны. Однако комитет отстранил Россию от участия в международных соревнованиях сроком на четыре года. Решение WADA вступит в силу через 21 день. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал профильные организации обжаловать решение комитета.