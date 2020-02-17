Аргентинский футболист Лионель Месси и британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объявлены лауреатами мировой спортивной премии Laureus World Sports Awards.
Ставший первым в истории Laureus награждённым футболистом Месси не смог лично присутствовать на церемонии и записал видеообращение, в котором сказал, что для него честь быть пока единственным представителем командного вида спорта, удостоившимся такой награды,
Льюис Хэмилтон получил статуэтку премии, созданную ювелирным домом Cartier, уже во второй раз — в 2008 году он одержал победу в номинации «Прорыв года». Laureus World Sports Awards учреждена в 1999 году, в 2020 году церемония награждения прошла в Берлине.
Как писал NEWS.ru ранее, английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Примечательно, что англичане хотят получить футболиста «Барселоны» бесплатно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен