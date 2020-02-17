https://static.news.ru/photo/89685fdc-51d0-11ea-937d-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto

Аргентинский футболист Лионель Месси и британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон объявлены лауреатами мировой спортивной премии Laureus World Sports Awards.

Ставший первым в истории Laureus награждённым футболистом Месси не смог лично присутствовать на церемонии и записал видеообращение, в котором сказал, что для него честь быть пока единственным представителем командного вида спорта, удостоившимся такой награды, передаёт «Говорит Москва».

Льюис Хэмилтон получил статуэтку премии, созданную ювелирным домом Cartier, уже во второй раз — в 2008 году он одержал победу в номинации «Прорыв года». Laureus World Sports Awards учреждена в 1999 году, в 2020 году церемония награждения прошла в Берлине.

Как писал NEWS.ru ранее, английский футбольный клуб «Манчестер Сити» хочет подписать контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Примечательно, что англичане хотят получить футболиста «Барселоны» бесплатно.