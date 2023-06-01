Менеджер Карякина назвал последствия пропуска Кубка мира Гроссмейстер Карякин не выступит на Кубке мира в Баку, несмотря на приглашение FIDE

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Последствия не имеют значения для Сергея Карякина, пропуская Кубок мира по шахматам, он поступает по совести. Об этом NEWS.ru заявил менеджер гроссмейстера, Кирилл Зангалис.

«Последствий мы знать не можем. Человек волен поступать так, как ему позволяют совесть и отношения к Родине. Но если это билет в один конец, то это касается не только Сергея, но и российского спорта в целом. Я не думаю, что российские спортсмены все поголовно будут выполнять унизительные требования МОК про нейтральный статус и участие в международных соревнованиях», — сказал Зангалис.

Правила шахматных соревнований говорят, что в случае отказа от участия в Кубке мира-2023 Карякин не получит приглашения на следующий аналогичный турнир в 2025 году. В 2021-м в Сочи Сергей занял второе место, опередив Магнуса Карслена, именно этот результат обеспечил ему право на участие в этом сезоне. Победителем в Сочи стал поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

1 июня Карякин в Telegram сообщил, что отказался от участия в Кубке мира FIDE (Международная шахматная федерация). Он отметил, что федерация запретила ему в ходе турнира использовать флаг и гимн России. По этой причине, Карякин не принял приглашение FIDE.