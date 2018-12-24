Медведеву пожалели и призвали вернуться в Россию

https://news.ru/storage/news/96b48442fb1f4fa61120dc823aaead66/1ff2f21b-5cb9-4cbc-94d9-0747836c5a3c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Евгения Медведева

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев высказался по поводу неудачного выступления Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«По моему мнению, Жене нужно вернуться в Россию и вновь тренироваться здесь», — приводят «Известия» слова Писеева.

Он добавил, что не понимает, для чего двукратной чемпионке мира было менять технику прыжков.

«Это можно делать с тем, кто еще не достиг таких высот, как она. Но это не случай Медведевой. Конечно, у Жени было не так много времени, но сейчас остается только жалеть об упущенной возможности», — заключил Писеев.

На первенстве страны — 2018 спортсменка заняла седьмое место (205,90). Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Медведева не попала в состав команды, которая отправится на чемпионат Европы в январе 2019 года. Россию там представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова.

Фигуристка переехала за океан после того, как решила покинуть группу Этери Тутберидзе из-за поражения на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там спортсменка уступила другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Сейчас Медведева тренируется у канадского специалиста Брайана Орсера.

Бросок пельменей на лёд для Медведевой попал на видео, писал News.ru.