Медведева обратилась к болельщикам после неудачи на ЧР

https://news.ru/storage/news/f10d1d94400c317c6a444752f394ac4c/ef0764aa-a83e-4728-b0d4-b9ee6e71339c_850.jpg Patrice Lapointe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку во время короткой программы на чемпионате России в Саранске.

«С такой поддержкой, которую вы мне даёте, плохо быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь. Просто спасибо вам», — сказала Медведева в сторис в Instagram.

Призёр ОИ-2018 после короткой программы занимает 14-е место. За свой прокат она получила 62,24 балла. Медведева сорвала первый каскад прыжков, а потом допустила ещё одно падение. Спортсменка впервые показала эту программу на официальных соревнованиях.

Лидирует в соревнованиях одиночниц воспитанница Этери Тутберидзе, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Короткую программу Загитова исполнила без видимых ошибок и получила 80,62 балла. Второе место у Александры Трусовой (74,96), третье — у Алёны Косторной (74,40).

Произвольную программу фигуристки представят 22 декабря. Чемпионат России завершится 23 декабря, в воскресенье.

Орсер предчувствовал хороший прокат Медведевой, писал News.ru.