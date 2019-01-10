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«Макларен» пополнился бывшим боссом «Порше»

Андреас Зайдль Hoch Zwei/Juergen Tap/Global Look Press

Андреас Зайдль

спорт [ версия для печати ]

Бывший руководитель заводской команды «Порше» в LMP1 Андреас Зайдль назначен управляющим директором команды «Макларен».

«Приглашение сильного лидера в команду — часть нашей долгосрочной стратегии расширения деятельности на другие направления автоспорта», — приводит слова исполнительного директора команды Зака Брауна f1news.

Браун добавил, что надеется на плодотворность совместной с Зайдлем работы.

Отмечается также, что специалист возьмёт на себя все аспекты работы команды в «Формуле-1».

Ранее Зайдль был руководителем команды «Порше» в категории LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость. С 2000 по 2006 год он работал в BMW Motorsport, а затем, до 2009-го, в «BMW-Заубер».

Как писал News.ru, семья Шумахера выступила с заявлением накануне его юбилея.


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